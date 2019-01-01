فالفيردي: موقف ديمبلي معلق والصافرات على سواريز طبيعية

إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد على أهمية الفوز اليوم أمام نظيره خيتافي الجولة السابعة من الليجا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته لتحقيق فريقه اليوم للفوز أمام نظيره خيتافي بالجولة السابعة من الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اللقاء وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة ونجح السيطرة على خصم صعب مثل خيتافي.

وقال فالفيردي: "لو أردنا أن نحقق لقب الدوري الإسباني فعلينا أن نفوز خارج ملعبنا كما نحقق الانتصارات داخل أرضنا، نتيجة اليوم كانت ضرورية للتخلص من الشعور السائد بعدم قدرتنا على الفوز خارج كامب نو".

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وأضاف: "كانت مباراة صعبة للغاية أمام خصم يضغط بشكل قوي ويجعل تحركاتك صعبة للغاية داخل الملعب، بالكاد كنا نتنفس".

وأكمل عن وضع ديمبلي ولونجليه: "فضلت عدم المخاطرة لذلك لم يشترك في المواجهة ولا أعرف موقفه من مباراة إنتر أما لونجليه فلدينا بدائل في الفريق الثاني من أجل مباراة إشبيلية".

واختتم بالرد على الصافرات التي يتلقاها لويس سواريز: "هكذا هو الوضع بالنسبة له ولغيره من المهاجمين، ربما لا يسجلون طوال الوقت لكن لهم تأثيرًا حاسمًا".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز الأول خارج أرضه هذا الموسم مساء اليوم أمام خيتافي بهدفين نظيفين في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.