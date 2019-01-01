فالفيردي: مباراة بلباو من أصعب ما تبقى لنا

فالفيردي يعود إلى سان ماميس ملعب فريقه السابق..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة اعتقاده بصعوبة مباراة أتلتيك بلباو في الأسبوع الثالث والعشرين للدوري الإسباني.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي:"إنها مباراة هامة للغاية وواحدة من أصعب ما تبقى أمامنا".

وأضاف:"في الأسبوع المقبل لدينا أيام للراحة، ولذلك هذه المباراة هامة للغاية، يجب أن نرى كيف يتصرف اللاعبين في تلك الفترات، أريد دائماً إشراك التشكيل الأفضل".

أما عن صعوبات الجدول في الوقت الحالي فقال مدرب البلوجرانا:"جدول المباريات صعب للغاية ولكن يجب أن ندير الأمر ذهنياً للعب مباراة على أعلى مستوى".

وأوضح:"هذا يكلفنا ولكن الأمر صعب للجميع، ريال مدريد وإشبيلية وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، الكل لديه تراكماً في المباريات لينافس على أعلى المستويات".

يذكر أن فالفيردي كان مدرباً لأتلتيك بلباو قبل انتقاله لتدريب برشلونة في صيف 2017.