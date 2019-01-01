فالفيردي: لن ننتظر الكثير من ميسي في الوقت الحالي

ميسي لم يصل إلى مستواه المعهود حتى الآن بعد العودة من الإصابة

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة أنه مازال مبكراً على الانتظار الكثير من ميسي خلال الموسم الحالي.

ولم يصل ميسي إلى كامل لياقته البدنية، إذ كان يعاني من إصابة منذ بداية الموسم، ولم يلعب مع فريقه إلا خمس مباريات حتى الآن.

وقال فالفيردي عن ميسي في تصريحات صحفية: "إنه سليم بنسبة 100%، إنه جاهز للعب لمدة 90 دقيقة".

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وتابع: "ميسي عليه الصعود ببطء للوصول إلى قمة مستواه المعهود، نأمل أن يمنحنا المزيد من القوة في المباريات القادمة".

وسجل ميسي هدفاً ضمن رباعية فريقه النظيفة، أمام إشبيلية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة إيبار، يوم غد السبت في الجولة التاسعة من بطولة الدوري خارج قواعده.