فالفيردي: لم نتأهل بعد.. لقد فعلنا الأمر ذاته أمام روما العام الماضي

أبرز ما قاله إرنستو فالفيردي بعد فوز برشلونة على ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال إرنستو فالفيردي إن الفوز على ليفربول بثلاثية في الذهاب لا يعني ضمان التأهل إلى المباراة النهائية.

وكان ليفربول قد خسر بثلاثية في أرض الكامب نو أمام برشلونة مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة، قال فالفيردي إنه لا يمكن اعتبار المواجهة انتهت واعتبار برشلونة طرف في النهائي من الآن.

وأضاف: "في الموسم الماضي فعلنا الأمر ذاته في ذهاب ربع النهائي أمام روما ولكننا خرجنا في النهاية، لا أمان في مثل هذه المواقف"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ مايو ٢٠١٩

وتابع: "علينا أن نلعب مباراة الإياب وكأنها مباراة منفصلة، أن نذهب من أجل الفوز وكأ شيئًا لم يكن"

وحول أداء الفريق اليوم قال فالفيردي: "لقد لعبنا مباراة كبيرة واستحقينا الفوز، لقد كان الجميع في يومهم الليلة"

وحول ميسي قال: "هذا هو ميسي، لذلك هو الأفضل لأنه دائمًا ما يقدم الأداء الفردي المطلوب في كل مرة"

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يذكر أن ميسي سجل هدفين اليوم في شباك ليفربول، ليرفع رصيده من الأهداف مع برشلونة إلى 600 هدف.