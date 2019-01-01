فالفيردي: لدينا نفس دوافع ريال مدريد ووضعنا خطة لمراقبة بنزيما

أبرز ماء جاء في مؤتمر فالفيردي الصحفي قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

قال المدير الفني لنادي برشلونة إرنستو فالفيردي إن التساوي في النقاط بين الفريق الكتالوني وبين ريال مدريد يجعل للكلاسيكو طابعًا خاصًا.

ويحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ملعب كامب نو مساء الغد من أجل مواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو المؤجل والذي سيرسم ملامح الدور الأول من الدوري الإسباني.

وقبل المباراة، قال إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني إن الموسم ما زال طويلًا ولا شيء سيتحدد بناء على مواجهة ريال مدريد رغم أهميتها الكبيرة.

وأضاف: "أريد الخروج من المباراة متصدرًا للدوري وفائزًا، خاصة وأنها المواجهة الأولى التي يدخلها الفريقان متساويان في النقاط لأول مرة منذ سنوات طويلة"

وتابع: "في حال لعبت المباراة في الشهرين الماضيين كانت ستكون متكافئة، والآن هي أيضًا كذلك، لا يوجد فريق مستفيد من التأجيل ولا متضرر بالتبعية"

وحول التأمين قال: "لست قلقًا من هذا، هناك بعض التغيرات البسيطة ولكنها لا تستدعي القلق، لقد تواجه برشلونة مع فرق عدة في الفترة الأخيرة ولعب عددًا من المباريات الهامة دون أن يحدث شيء"

وفيما يخص مقابلة زيدان والجلوس معه في نفس الفندق قال المدير الفني لبرشلونة: "دعونا نرى هل سنتقابل أن وزين الدين زيدان أم لا، ولكن سيكون من الصعب أن يلتقي المدربان أو اللاعبين قبل المباراة"

وأكد: "بالطبع حصلنا على ميزة بأن نأخذ 24 ساعة إضافية للراحة عن ريال مدريد، حيث لعبوا هم مساء الأحد ولعبنا نحن مساء السبت، ولكن هذا حدث من قبل واستفاد ريال مدريد منه وكنا نحن من حصلنا على فترة راحة أقل، في كرة القدم تتكرر هذه الأشياء كثيرًا"

وحول بنزيما قال: "كريم بنزيما لاعب مميز ويقدم مستويات كبيرة في الفترة الأخيرة، ستكون مواجهته صعبة ولكننا وضعنا خطة من أجل إيقافه"

وحول غياب هازارد أو مشاركته قال: "علينا وضع خطة تصلح للمشاركة بها تحت أي ظرف وفي كل الاحتمالات، لا يمكن أن تكون آمالنا معلقة في غياب لاعب أو مشاركته"

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يذكر أن ريال مدريد قد خسر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد خلال الموسم الماضي في آخر زيارة له لأرض برشلونة فيما يتعلق بمنافسات الدوري الإسباني.