فالفيردي: صلاح قلل من قيمة ريال مدريد .. وهكذا سيكون ردنا

تتجه عيون وقلوب مشجعي كرة القدم في العالم نحو فرنسا يوم 28 مايو القادم، لمعرفة بطل أوروبا، بين ريال مدريد وليفربول.

ريال مدريد يواجه ليفربول يوم السبت القادم على ملعب دو فرانس في ضواحي العاصمة باريس بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث فيديريكو فالفيردي لاعب الوسط الأوروجواياني في صفوف ريال مدريد عن حياته في مدريد والنهائي ضد ليفربول في مقابلة موسعة مع مجلة (El Club del Deportista).

فالفيردي يرد على تصريحات صلاح

قال فالفيردي عن تشجيعه لنادي ليفربول في صغره: "في طفولتي شجعت ليفربول، من أجل دعم لويس سواريز، نحن في أوروجواي، ندعم لاعبينا في الأندية الأوروبية، ولهذا كان سواريز وليفربول يحظيان بدعم شعبي كبير في ذلك الوقت، وأتمنى أن أحصل على دعم من شعب أوروجواي وسأكون ممتنًا لهذا".

وعن حديث محمد صلاح نجم ليفربول، بتفضيله مواجهة ريال مدريد على مانشستر سيتي أجاب فالفيردي: "من الواضح أنها كلمات يمكن للجميع فهمها كما يريدون".

واختتم حديثه قائلاً: أنا منافس والأمر يشبه التقليل من قيمة وشعار ريال مدريد، واللاعبين كل ما علينا فعله هو تقديم أفضل ما لدينا، ومحاولة إظهار سبب وصولنا إلى النهائي، ونأمل أن نمنح كأسًا آخر للجماهير وإلى ريال مدريد".

ماذا قال صلاح؟

كان محمد صلاح قد تمنى مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن ضمنت كتيبة كلوب حجز مقعداً في النهائي للثأر من هزيمة نهائي 2018.

وانتقد الجميع تصريحات صلاح عن مواجهة ريال مدريد، ليُفسر الدولي المصري تصريحاته قائلاً: "لم أرغب الإساءة لريال مدريد في تصريحاتي سابقاً، ريال هو الفريق الأقوى في دوري الأبطال على مدار التاريخ، وقاموا بالتفوق على جميع الفرق القوية بالنسخة الحالية، وتمنيت اللعب أمامهم بسبب ما حدث في النهائي الماضي أمامهم".

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