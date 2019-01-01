فالفيردي: سيليسين منحنا الحياة في الكأس ولا أبالي بالقرعة

تعرف على تصريحات فالفيردي عقب مباراة إشبيلية في كأس الملك

أشاد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، بمستوى ياسبر سيليسين ضد إشبيلية في المباراة مشيرًا إلى أنّه لا يبالي بمن يواجه فريقه في نصف نهائي كأس الملك.

برشلونة انتصر 6-1 على إشبيلية ليعود من خسارة بهدفين نظيفين.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا مستوى جيد وكنا نبحث عن خوض لقاء كبير وبذل الجهود وهذا ما نجحنا فيه".

وتابع: "حاولنا تقديم لقاء كبير وهذا ما حدث ونجحنا في استغلال الفرص المتاحة للفوز بنتيجة عريضة كما حدث".

بالسداسية .. برشلونة يعبر إلى نصف نهائي كأس إسبانيا بعد الفوز على إشبيلية! ✅ pic.twitter.com/hsZHabwuWQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

مدرب البلوجرانا أشاد بالمستوى الذي ظهر عليه سيليسين وأن تصديه لركلة جزاء والنتيجة 1-0 للبلوجرانا كان حاسمًا.

واختتم: "لا أبالي بمن نواجه في نصف النهائي، علينا أن نركز على المواجهة المقبلة في الدوري وعدم التفكير في القرعة".

وتعد هذه المرة الأولى منذ 1966 التي يعود فيها برشلونة ببطولة كأس الملك بعد الخسارة 2-0 في الذهاب.

برشلونة وصل إلى نصف نهائي كأس الملك للمرة التاسعة على التوالي منذ موسم 2010-2011 والتي وصل فيها إلى النهائي.