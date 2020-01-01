فالفيردي: زيدان كالصديق المقرب وهدوء كروس ساحر

فيدريكو فالفيردي نجم وسط ملعب فريق ريال مدريد يشيد بزميله توني كروس ومديره الفني زين الدين زيدان.

أشاد النجم الأوروجوياني فيدريكو فالفيردري لاعب وسط ملعب ريال مدريد بالمدير الفني الفرنسي للنادي زين الدين زيدان وطريقة تعامله مع اللاعبين.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، وأكد خلالها أن العمل مع زيدان له الكثير من المزايا كونه أحد أساطير ريال مدريد.

وتطرق فالفيردي للحديث عن زميله في وسط الملعب توني كروس، والذي انهال عليه بالمدح في بسبب المستويات التي يقدمها مع الفريق الملكي.

المزيد من الفرق

وقال فالفيردي: "زيدان يتحدث معك كأنه أحد أصدقائك، كل ذلك يجعل كل كلمة تصدر منه تبقى داخل عقلك طوال الوقت".

وأضاف معربًا عن سعادته بالعمل مع مدرب مثل الفرنسي: "بالإضاف لكون زيدان مدربًا رائعًا فنحن في النهاية نعمل مع أسطورة".

مفاجأة صادمة تنهي آمال حكيمي في اللعب لريال مدريد

وأشاد اللاعب بزميله في الفريق وشريكه بوسط ملعب ريال مدريد توني كروس وقال: "ما يقدمه من هدوء في الملعب هو شيء أقدره للغاية".

وأنهى تصريحاته مجيبًا على سؤال حول من هم نجوم وسط الملعب الذين يلعبون مثله في الليجا: "هناك أرامباري من خيتافي ومارتن أوديجارد في ريال سوسيداد وداني باريخو في فالنسيا".

جدير بالذكر أن فالفيردي كان قد شارك في 32 مباراة هذا الموسم بكل البطولات وسجل هدفين وصنع أربعة لزملائه في الفريق.