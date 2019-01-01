فالفيردي حول كوتينيو: سيساعدنا كثيرًا في المستقبل

فالفيردي يدافع عن كوتينيو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دافع المدرب إرنستو فالفيردي عن نجم برشلونة فيليبي كوتينيو بعد مباراة الفريق أمام إيبار، حيث أكد على أهميته بالنسبة للفريق. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان كوتينيو قد أصبح محل جدل كبير من الجميع خاصة مع تكرار غيابه عن تشكيلة برشلونة الأساسية في أكثرم ن مرة هذا الموسم.

وبخصوص ذلك قال فالفيردي: "كوتينيو لاعب كبير ونحن نحتاجه كما نحتاج جميع لاعبينا، ولا يعني استبعاده من قائمة مباراة ما أنه معاقب أو ما إلى ذلك"

وأضاف: "كوتينيو يقدم أداء جيدًا ونأمل في أن يقدم أداء جيدًا في المرحلة المقبلة، سيكون مفيد لنا في المستقبل والآن بدون شك"

وقال فالفيردي بخصوص وصول ميسي إلى 400 هدف في مسابقة الدوري الإسباني: "هو رقم جيد، ورقم 399 أيضًا كان جيدًا، هناك لاعب واحد قادر على فعل هذا وهو ميسي بالتأكيد"

يذكر أن برشلونة كان قد عزز صدارته بالفوز على إيبار بثلاثية نظيفة، وذلك بهدفين من سواريز وهدف من ليونيل ميسي.