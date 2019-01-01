فالفيردي: جريزمان يتحرك بسرعة وديمبلي في حاجة للدفاع

إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد على سعادته بما قدمه فريقه أمام فيسيل كوبي في ودية اليوم بين الفريقين.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن سعادته بما قدمه الفريق خلال مواجهة فيسيل كوبي الودية اليوم في اليابان.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأكد في التصريحات التي أدلى بها أن الهدف من تلك المباريات هو تجربة الأمور والخطط الجديدة.

وقال فالفيردي: "دي يونج اليوم لعب كمحور، نحن نخوض تلك المباريات لنتعلم المزيد حول الصفقات الجديد ولنختبر أمورًا مختلفة، هو رائع ويخرج بالكرة بشكل مميز ونظيف".

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وأضاف: "ديمبلي كذلك قام بعمل رائع على المستوى الجماعي، أتمنى أن يؤدي بنفس الشكل والقوة في الهجوم والدفاع معًا خلال الفترة المقبلة".

وأكمل: "من الجيد بالنسبة لنا أن نرى الشباب يقدمون مباريات جيدة، ذلك يمنحنا البدائل في أوقات صعبة من الموسم، نريد دخول الموسم بشكل قوي".

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واختتم عن جريزمان: "هو لاعب جيد بكل تأكيد ويمكن لأي لاعب جيد أن يفهم زملائه بشكل سهل، تحركاته في الملعب كانت جيدة وسريعة وهذا ما نحتاجه".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد فاز في لقاء اليوم أمام فيسيل كوبي وبهدفين نظيفين وحقق الفوز ببطولة كأس راكوتين الودية.