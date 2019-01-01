فالفيردي: جريزمان في حاجة للتعود على طريقة برشلونة

إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد على ضرورة تأقلم جريزمان بشكل سريع في صفوف الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الإسباني إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن رضاه عن الظهور الأول للفرنسي أنطوان جريزمان مع الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي وأكد خلالها على حاجة اللاعب للمزيد من الوقت حتى يتأقلم على طريقة لعب الفريق الكتالوني.

🔵🔴 فرينكي دي يونج والظهور الأول بقميص برشلونة😍 pic.twitter.com/Ym84mU7uEH — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 23, 2019

وقال فالفيردي: "على جريزمان أن يعتاد على طريقة لعب برشلونة، لكننا نرى أنه عندما يحصل على الكرة يصنع الكثير من الخطورة بالفعل، هذه هي مباراته الأولى ولكننا نتوقع منه الكثير".

وعندما تم سؤاله حول نيمار دا سيلفا رد قائلًا: "هو يلعب لفريق آخر، وأنا لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى، لا يمكنني فعل ذلك".

وأكمل عن راكيتيتش: "هو لاعب هام بالنسبة لنا، لقد كان كذلك بالنسبة لنا دومًا، لا أعرف إذا ما كان سيستمر بهذا الموسم، لكن بالتأكيد عليه أن يفوز بمركزه بين زملائه".

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واختتم بالحديث عن دي يونج: "لقد شارك اليوم في وسط الملعب المدافع وقدم مباراة جيدة، لكنه يمكنه كذلك اللعب في كل مراكز وسط الملعب، سنرى".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعرض للخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد أمام تشيلسي في أولى تجارب الفريق الودية للموسم الجديد.