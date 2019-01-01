فالفيردي بعد هزيمة "سان ماميس": افتقدنا ميسي وأدوريز صنع الفارق

مدرب برشلونة يحلل أسباب الهزيمة أمام بلباو في افتتاح الليجا

تحسر المدير الفني لبرشلونة ارنستو فالفيردي، على ضياع أول ثلاث نقاط في حملة الدفاع عن لقب الليجا للموسم الثالث على التوالي، بالسقوط أمام أتلتيك بلباو في معقله "سان ماميس" بهدف عالمي حمل توقيع المخضرم أدوريز قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

وقال فالفيردي في حديثه مع الصحفيين بعد المباراة "في الشوط الأول أتيحت لنا فرص محققة، وفي الشوط الثاني كنا الطرف الأكثر استحواذًا، وعندما كنا نقترب من تسجيل الهدف حدث العكس، لكننا سننافس حتى النهاية".

وأضاف في رده على سؤال حول تأثير لويس سواريز بعد استبداله برافينيا ألكانتارا في آخر 10 دقائق من الشوط الأول قائلاً "في الشوط الثاني، اقتربنا كثيرًا من منطقة الجزاء، وبوجه عام ظهرنا بمستوى أفضل من الشوط الأول، لكننا فشلنا في تسجيل الهدف، عانينا في هذه المنطقة لأن ليو كان يُحسن التصرف في مثل هذه المواقف المعقدة".

وشدد على ضرورة تفادي أخطاء سهرة الجمعة في قادم المواعيد، خصوصًا الإفراط في الحيازة دون الوصول لشباك المنافسين، ثم أثنى على البديل رافينا الذي شارك على حساب لويس سواريز، وكذا أعرب عن أمله أن يظهر الوافد الجديد أنطوان جريزمان بمستوى أفضل في قادم المواعيد، خاتمًا حديثه بأن المباراة كانت ستنتهي بالتعادل السلبي لكن بحسب تعبيره "أود

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الجدير بالذكر أن برشلونة سيستضيف ريال بيتيس يوم الأحد المقبل على ملعب "كامب نو" في ختام مواجهات الأسبوع الثاني للدوري الإسباني.