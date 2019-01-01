كيف سيُعوض برشلونة رحيل منير؟ فالفيردي يُجيب

مدرب برشلونة يتحدث عن رحيل مهاجمه والحلول المتاحة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن رحيل مهاجمه منير الحدادي إلى إشبيلية خلق فجوة في الفريق، موضحًا أن النادي يدرس الحلول المناسبة.

وأعلن البارسا رسميًا اليوم عن انتقال مهاجمه صاحب الأصول المغربية للفريق الأندلسي عقب رفضه تجديد عقده الذي سينتهي نهاية الموسم الجاري، وتحدث المدرب في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إيبار في الليجا موضحًا أن السوق قد يكون الحل.

إذ قال "علينا تقييم الأمر، من الواضح أن رحيل منير خلق فجوة لدينا، خاصة مع إصابة رافينيا الذي كنا نستخدمه من الوسط في الهجوم، بديله هو ألينا لكنه لاعب وسط أكثر".

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أضاف "السوق مفتوح لرؤية إن كنا سنجلب لاعبًا جديدًا، لكن علينا الأخد بعين الاعتبار المعايير الاقتصادية. الحل الآخر هو التوجه لفريق برشلونة بي وضم مهاجم من هناك. آبيل مصاب ولا نمتلك إلا موييخا الذي لا يستطيع اللعب غدًا أيضًا".

وعززت تلك التصريحات الأخبار التي تناولتها الصحافة خلال الساعات الأخيرة حول رغبة البارسا ضم ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الغير مرغوب به في فريقه بعد تراجع مستواه خلال الموسمين الأخيرين، وعدم اعتماد المدرب ماوريتسيو ساري عليه كثيرًا هذا الموسم.

ورفض فالفيردي التعليق على اهتمامه بالمهاجم الإسباني، مكتفيًا بالإشادة به ومؤكدًا عدم حديثه عن اللاعبين المرتبطين بأندية أخرى احترامًا لتلك الأندية، وهي الإجابة ذاتها التي قدمها لرجال الصحافة حين سُئل عن نيمار والأخبار التي تربطه بالعودة لملعب كامب نو.

إذ قال "نحن صارمون في موضوع الحديث عن لاعبي الأندية الأخرى، نيمار لاعب من الطراز العالمي يلعب مع فريق آخر ولا يوجد المزيد حول هذا. من الجيد أن تظهر مثل تلك الأخبار، لكنه لاعب لباريس سان جيرمان ونحن نحترم هذا النادي كثيرًا".

