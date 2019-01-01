فالفيردي يفسر تمركز جريزمان ويعلق على رحيل كوتينيو

سقوط افتتاحي لبرشلونة في الباسك

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فسر إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، المركز الذي لعب فيه نجم الفريق الجديد أنطوان جريزمان في الخسارة من أتلتيك بلباو في افتتاح الليجا.

برشلونة سقط مساء الجمعة بهدف نظيف من توقيع أرتيز أدوريز في الدقيقة الأخيرة، وشهدت المباراة مشاركة جريزمان كجناح أيسر، ثم تحول لقلب هجوم مع إصابة لويس سواريز.

وقال فالفيردي للمراسلين: "إذا لعب قريباً من المنطقة، يكون خطيراً ويتحرك بشكل سليم، ولكن يجب أن نستحوذ ليحدث ذلك".

وأضاف: "وضعته على اليسار لأنني كنت أعرف أننا سنلعب بتركيز على المرمى، ونملك لاعبين سيعطونا السيطرة على المباراة، ولكن ننتظر ما هو أفضل من اللاعبين".

وعلق فالفيردي على انتقال فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونخ: "الأمر ظهر وهو ووافق وأتمنى له التوفيق، الأمر منذ نهاية الموسم الماضي وهو يفكر في الرحيل".

وختم بالكشف عن موقف سواريز من الإصابة: "يعاني من إصابة عضلية وسننتظر الفحوصات، في الشوط الثاني عندما وصلنا لمناطق أتلتيك افتقدنا حضوره".

ويلعب برشلونة في الجولة المقبلة من الليجا أمام ريال بيتيس في الخامس والعشرين من أغسطس.