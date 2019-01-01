فالفيردي: برشلونة في أفضل مستوياته ومواجهة إشبيلية صعبة

إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه ضد إشبيلية ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني والمقرر لها غدًا السبت.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة ضد إشبيلية ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

جاء هذا خلال تصريحات أدلى بها المدير الفني للبلوجرانا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وأكد خلالها أنه راضي عن أداء الفريق بالفترة الأخيرة.

وقال فالفيردي: "مواجهة إشبيلية تعد من أصعب مواجهات الدوري الإسباني تحديدًا من أصعب مباريات الدور الثاني بالنسبة لنا، ففي حال الخسارة سيتقلص الفارق مع المنافسين وهذا ما لا نريده".

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وأضاف: "الليجا لن تحسم أمام إشبيلية ولن تحسم في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، لايزال الموسم طويلًا ولا نريد أن نستبق الأحداث ونسعى للتركيز على أنفسنا فقط".

وعن المداورة: "أمامنا ثلاث مباريات هامة في سبعة أيام، علينا أن نختار بشكل دقيق من سيلعب ومن سيرتاح، نعلم أن إشبيلية قوي على أرضه وسنأخذ حذرنا".

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واختتم تصريحاته: "الفريق دومًا ما يقدم مستويات رائعة، نحن بالفعل في أفضل مستوى نريد أن نكون فيه حاليًا، يمكن أن نقدم أداء طيب وأن لا نفوز مثلهما حدث أمام ليون وأحيانًأ لا نفوز لأننا لم نخلق فرصًا كافية مثلما حدث ضد بلباو".