فالفيردي يسخر من تغيير موعد الكلاسيكو

لم يحدد بعد موعد اللقاء المرتقب

تويتر هيثم محمد

تحدث مدرب برشلونة إيرنستو فالفيريدي بعد انتصار الفريق على إيبار بثلاثية نظيفة ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وسخر من أزمة الكلاسيكو الدائرة.

وحتى الآن لم يتم تحديد الموعد الجديد للعب قمة برشلونة وريال مدريد بعدما تم تأجيلها من موعدها الأصلي في السادس والعشرين من أكتوبر.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أثق في لعب المباراة قبل نهاية الدور الأول أو الموسم، شيء عصري أن لا تتفق على شيء في السياسة، ولكن أتمنى أن لا يكون صعباً تحديد ميعاد مباراة".

وأضاف: "قدمنا مباراة كبيرة، إيبار يجبرك على الدخول في اللقاء بقوة بأسلوب لعبه، يجعلوك تلجأ للكرات الطويلة وتدافع على الأطراف جيداً لأنهم لا يعطونك فرصة للالتفاف، ولكن أجدنا عبر مهاجمينا في اختراق الدفاعات كما حدث في الهدف الأول، دي يونج لا يتوقف ويعطينا قوة كبيرة في التمركز".

وأشاد فالفيردي بالثلاثي الهجومي وصامويل أومتيتي: "اللاعبون الكبار دائماً يتفاهمون، قدموا مباراة كبيرة وهي مسألة وقت أن يظهر تفاهمهم معاً، أومتيتي قدم لقاءاً كبيراً، ليس سهلاً اللعب هنا، توديبو لعب جيداً مع إشبيلية ولكن هذا لقاء مختلف".

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وصعد برشلونة مؤقتاً إلى صدارة الترتيب بانتظار مباراة ريال مدريد مساء السبت أمام مايوركا.