فالفيردي: الكل يرى الحالات التحكيمية التي تفيده فقط

إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة يؤكد أن الحالات التحكيمية دومًا ما تكون مجال جدل.

أشاد المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بما قدمه فريقه وخصمه ريال سوسيداد من أداء في مواجهة اليوم بين الفريقين.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي وأكد خلالها أن كلا الفريقين قدما مباراة جيدة وكانا يستطيعان تحقيق الفوز لو طال الوقت قليلًا.

وقال فالفيردي: "المباراة شهدت كل شيء، لقد حصلوا على بعض اللحظات الجيدة ونحن أيضًا كانت لدينا أوقاتنا وفي النهاية لو استمرت المواجهة لوقت أطول كان من الممكن أي يحدث أي شيء، لكن كان لقاءًا جيدًا".

وأضاف: "قرأنا المواجهة بشكل خاطئ وذلك كلفنا الهدف في الأول في البداية، لقد ضغطوا علينا بشكل قوي لكننا نجحنا في قلب النتيجة، وكانت لدينا المزيد من الفرص للفوز وبشكل عام كنا أفضل بعد ذلك".

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وأكمل عن التحكيم: "في ركلة الجزاء الخاصة بهم لم أفهم ما الذي حدث بالتحديد ورأيت الكرة في يد لاعبهم، وفي كرة بيكيه لم أشاهد بشكل جيد ولا أعلم إذا ما كان الحكم الرابع قد راجع الأمر، لكن في النهاية كل مدرب لا يرى سوى الحالات التي في صالحه".

وأنهى تصريحاته: "نتعرض لنتائج سيئة خارج الأرض كما يفعل الجميع، لا أرى فريقًا يهيمن على كل الفرق خارج أرضه، ليس فقط في الليجا، علينا الآن التركيز على المباراة المقبلة".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بعدما تقدم سوسيداد وقلب برشلونة النتيجة ثم عاد أصحاب الأرض وتعادلوا.