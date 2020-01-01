فالفيردي يتفوق على كروس ومودريتش في ريال مدريد

القيمة السوقية للاعبي ريال مدريد تتغير

تفوق فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، على العديد من لاعبي النادي الملكي وعلى رأسهم توني كروس ولوكا مودريتش فيما يتعلق بالقيمة السوقية له.

فالفيردي أصبح أساسيًا في تشكيل ريال مدريد خلال الموسم الجاري بعد إثبات كفاءته ليشكل ثنائيًا قويًا مع كاسيميرو.

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وبحسب "ترانسيفر ماركت" فإن قيمة فالفيردي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الموسم الجاري، فرغم أنّ ريال مدريد دفعت خمسة ملايين يورو فقط للتعاقد معه لكنّ قيمته السوقية الحالية وصلت إلى 54 مليون يورو.

وأصبح فالفيردي رابع الترتيب بين لاعبي النادي ولا يتفوق عليه سوى إيدين هازارد (80 مليون يورو) وكاسيميرو (64 مليون يورو) ورافائيل فاران (64 مليون يورو) بينما جاء توني كروس في المركز الخامس بقيمة سوقية بلغت 48 مليون يورو بالتساوي مع تيبو كورتوا.

وعلى صعيد الأندية، فإن القيمة السوقية للاعبي ليفربول هي الأعلى في أوروبا بواقع 996 مليون يورو ثم ريال مدريد بواقع 888 مليون يورو وبرشلونة في المركز الثالث بقيمة بلغت 852 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ لوكا مودريتش هو الأقل في القيمة السوقية لريال مدريد بواقع 12 مليون يورو فقط.