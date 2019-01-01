فالفيردي: الفوز خطوة للأمام.. وخيتافي حاول اختراق جراحنا

المدرب يرى الفريق بحاجة لتنظيف ذهنه من آثار خسارة ليفربول الثقيلة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة سعادته بتحقيق الفوز على خيتافي بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين لليجا.

وقال فالفيردي لقناة برشلونة قبل دخول المؤتمر الصحفي:"الفوز كان مهماً لأخذ خطوة إلى الأمام، لقد كانت مباراة صعبة لأنهم يلعبون لأجل التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف:"لم نبدأ جيداً لأننا لم نخلِ عقولنا بعد مما حدث، ولكن أعتقد أننا لعبنا شوطاً ثانياً جيداً".

وأوضح:"لقد أتوا بنية اختراق جراحنا ولكننا لم نتأخر، ومع زخم اللاعبين نجحنا في تحقيق الفوز".

وعن بداية أبيل رويز لاعب برشلونة الواعد في الليجا قال:"أنا سعيد له، حين تكون في برشلونة وتنتظر دورك في فريق يحترم الترتيب يمكنك أن تحصل على البداية، ولكن المهم هو أن تجد الاستمرارية وهذا يعتمد على العمل".

يذكر أن برشلونة حسم الليجا بنهاية الجولة 35 فائزاً على ليفانتي بهدف ليونيل ميسي، ولديه نهائي كأس الملك يوم 25 مايو ضد فالنسيا، فيما ودع نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بخسارة كبيرة أمام ليفربول 4-0 رغم فوزه في الذهاب 3-0.