فالفيردي: العالم يتوقف حين يتعرض ميسي لأي شيء

المدرب يتحدث عن موقف البرغوث من المشاركة ضد خيتافي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تحدث إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة عن حالة نجم الفريق ليونيل ميسي، وذلك عقب نهاية مباراة الفريق ضد فياريال في الأسبوع السادس لليجا.

وقال فالفيردي:"ميسي يشعر بآلام عضلية وتم استبداله كإجراء احترازي. سيخضع لفحوصات طبية غداً".

وأضاف:"حين يحدث شيء لميسي يتوقف العالم، ليس فقط في الملعب بل بالنسبة للجماهير أيضاً".

وأوضح:"لقد حدث الأمر سابقاً حين عانى من الآلام في ذراعه، الآن هو يعاني ألماً طفيفاً في العضلة الضامة ولم نرغب في أخذ المخاطرة".

وعن احتمالات غيابه عن المباراة المقبلة ضد خيتافي قال المدرب:"سنرى غداً، ولكننا لن نأخذ أي مخاطرات لأنه قد تعافى لتوه من إصابة".

يذكر أن ليو شارك في الشوط الأول من فوز الفريق على فياريال 2-1، وهي المباراة الأولى التي يبدأها بصفة أساسية، قبل أن يضطر للخروج بين شوطي اللقاء ليحل عثمان ديمبيليه بدلاً منه.