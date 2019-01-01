فالفيردي: الخسارة دائمًا مسؤوليتي وكل شيء كان ضدنا

إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يحمل نفسه مسؤولية الخسارة أمام غرناطة بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حمل إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة نفسه مسؤولية الخسارة أمام نظيره غرناطة في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الخامسة من الليجا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي عقب المواجهة وأكد خلالها أن الفريق سيحاول تحسين موقفه في الفترة المقبلة من الموسم.

وقال فالفيردي: "لقد قدمنا مباراة سيئة للغاية لا يمكننا أن ننكر ذلك، نحن لا نلعب بشكل جيد خارج الديار في هذه الفترة كما أن كل شيء كان ضدنا".

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وأضاف: "لم نستحق أن نحقق الفوز اليوم وأشعر بالمسؤولية هكذا هي الأمور في كل مرة نتعرض للهزيمة وكذلك أشعر بقلق كبير لأننا لا نحقق النتائج خارج الأرض".

وكان برشلونة قد تأخر مبكرًا في المباراة بهدف في الدقيقة الأولى وتلقى الهدف الثاني بالقرب من نهاية المواجهة من ركلة جزاء.

جدير بالذكر أن خسارة اليوم هي الثانية لبرشلونة في خمس مباريات حيث فاز في لقائين وتعادل في الأخير وجمع سبع نقاط فقط حتى الآن.