فالفيردي: الحديث عن الإقالة متوقع ولم نستحق التواجد في النهائي

فالفيردي لا أتوقع إقالتي ولم نستحق التأهل

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني، إن فريقه سيطر على اللقاء أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ولكن لم يحالفه التفويق في حسم النتيجة والفوز.

فريق فالفيردي خسر اليوم أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

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وأضاف فالفيردي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "فؤجئت بهدف أتليتكو المبكر في الشوط الثاني، لكننا نجحنا في التعادل عن طريق ميسي بشكل سريع، ولكن إلغاء أهداف لنا عن طريق تقنية الفيديو "VAR" ساهم في عودة الفريق الأخر في المباراة والفوز علينا.

وعن تأثر مشوار فريقه في الدوري بالخسارة اليوم، أكد أنهم يسيرون بشكل ممتاز في الدوري، وهذه الخسارة لا تؤثر لأنهم لم يستحقوا التواجد في النهائي والفريقان الذان استحقا صعدا إلى المباراة النهائية، وأتمنى التوفيق للفريقان وأن يقدما مباراة رائعة للجماهير المتواجدة هنا في السعودية لأنهم يستحقوا أن يشاهدوا مباراة قوية مثل مباراة اليوم".

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فالفيردي رأى أن الحديث عن إقالته من تدريب الفريق هو أمر متوقع بسبب خسارة فريقه لبطولة ينافس عليها، لكنه لا يفكر في الاستقالة ولا يرى أن الإدارة تفكر في رحيله وأن لديهم الكثير ليفعلوه فيما تبقى من الموسم.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه أتليتكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد الموافق 12 يناير، بعد أن صعدا على حساب كلاً من فالنسيا وبرشلونة.