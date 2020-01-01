فالفيردي: الإعلام يبالغ في أهمية الاستحواذ .. وميسي لا يقارن بغيره

إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لبرشلونة يثني على ليونيل ميسي ويتحدث عن طرقه في تدريب البلوجرانا.

أعرب إرنستو فالفيردي المدير الفني السابق لفريق برشلونة عن سعادته لتدريب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البلوجرانا الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي وأكد خلالها أن ميسي يلعب كرة قدم سهلة ويقدم حلول لا يتوقعها حتى مديره الفني.

وتطرق المدرب الحاصل على لقبي دوري مع برشلونة للحديث عن طريقة تدريبه للنادي خلال آخر عامين وتحدث عن الاستحواذ ومدى أهميته.

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وقال فالفيردي: "الأمر بالنسبة لي يتعلق بالقدرة على السيطرة أمام الخصم في المباراة، وما الذي يمنحك القدرة على صناعة عدد أكبر من الفرص ويقلل من فرص المنافس".

وأضاف: "في بعض الأحيان تحصل على الاستحواذ لكنك لا تملك الكثير من الفرص، ودون الفرص لا يمكنك أن تكون بتلك الخطورة أمام الخصم".

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وأردف: "أحب أن أكون المستحوذ على الكرة لأن ذلك يعني أنك تحرم المنافس بها، السؤال يبقى إذا ما كنا نستطيع تشكيل خطورة بها أم لا، في النهاية الاستحواذ هو طريقة من أجل تحقيق الفوز هو ليس أكثر من مجرد طريقة، لكن يتم تضخيمه من قبل الإعلام".

وتطرق للحديث عن ميسي وقال: "لا يمكن مقارنة تدريبه بأي شخص آخر، بعض الأحيان من على خط الملعب تفكر فيما يمكن تحسينه بالمباراة وتراه يجده وينفذه بطريقة أفضل منك بكثير".

وأكمل: "ميسي لاعب سهل تدريبه للغاية لأنه لديه الدافع دائمًا ويتحرم فريقه، وطموحه للفوز دائمًا كبير وذلك لأنه يشعر بالالتزام تجاه الفريق ولعبة كرة القدم نفسها".

وأنهى تصريحاته: "هو ينقل كل ذلك للمجموعة ويجبر الجميع على تقديم أعلى المستويات، رؤيته يقوم بذلك من بعيد مبهر، لكن ذلك الإبهار يكون أكبر عن قرب".

جدير بالذكر أن فالفيردي كان قد تمت إقالته من تدريب برشلونة ليتولى كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق تدريب البلوجرانا.