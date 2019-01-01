فالفيردي: الآن نسيتم ديمبيلي وتتحدثون عن كوتينيو

برشلونة سقط أمام ليفانتي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، انزعاجه من كثرة اسئلة الصحافة عن لاعبه فيليبي كوتينيو ولكن أكد أن الأخير بحاجة لتقديم المزيد.

وسجل كوتينيو هدف فريقه الوحيد في الخسارة أمام ليفانتي بهدفين مقابل هدف مساء الخميس ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي بعد المباراة في تصريحات نقلتها "ماركا": "عندما لم أكن أُشرك ديمبيلي كانت كل الأسئلة عنه، الآن يلعب وكوتينيو لا وانعكست الآية". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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برشلونة يسقط أمام ليفانتي في كأس الملك بهدفين مقابل هدف 🔻



علامات استفهام عديدة على الأداء إلى جانب إدارة فالفيردي للمباراة لكن هدف كوتينيو سهّل مهمة الإياب بعض الشيء 🙌 pic.twitter.com/iXnwnWrRyq — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

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وأضاف: "اللاعبون عليهم العمل لتغيير وضعهم بالفريق، كوتينيو غير سعيد وعليه أن يحارب لتغيير هذا، هو يعطينا الكثير وسيعطينا أكثر".

وأثنى فالفيردي على جيسون موريو بعد ظهوره الأول: "أنا سعيد بموريو، لقد أظهر خبرته في لقاء كان صعباً على اللاعبين الشباب".

وحول تغيير خوان ميراندا: "لم يعاني من أي مشكلة بدنية، التغيير كان القرار الأفضل له ولمساعدة الفريق وإراحته قليلاً، سيعطينا كثيراً بالمستقبل".

ويُلعب لقاء العودة على ملعب "كامب نو" نهاية الأسبوع المقبل والذي سيكفي برشلونة فيه الانتصار بهدف نظيف للعبور.