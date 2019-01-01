فالديز: سأُطرد من برشلونة لو تحدثت عن عودة نيمار

مدرب فريق برشلونة تحت 19 عامًا يراوغ الصحفيين في رده على سؤال عن مستقبل نيمار

تحفظ حارس مرمى برشلونة السابق فيكتور فالديز، في رده على سؤال حول رأيه في فكرة عودة الابن العاق نيمار جونيور إلى النادي قبل غلق الميركاتو الصيفي في الثاني من سبتمبر المقبل.

ويعرف مدرب فريق البرسا تحت 19 عامًا، أن جُل الصحف ووسائل الإعلام الإسبانية تراهن على عودته إلى الليجا هذا الصيف، إما عبر بوابة البلو جرانا أو الغريم التقليدي ريال مدريد، مع ذلك رفض فالديز إعطاء إجابة حاسمة حول رأيه.

وقال حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق للصحفيين "ماذا أستطيع أن أقول عن نيمار؟ تعلمون أنني قضيت معه عامًا واحدًا في النادي، لكن ذاك الموسم كان بمثابة تعارف بيننا"، في إشارة إلى موسم 2013-2014، الذي خرج منه الفريق بلا جوائز كبرى.

وأضاف "خبرنا عن نيمار؟ أعتقد أنك كصحفي تعرفه جيدًا كلاعب، ومعروف لدى الجميع أنه شارك في فوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا، وكان لاعبًا رائعًا بالنسبة للفريق".

وختم فاصل المراوغة "لا أستطيع التعليق على مثل هذه الأمور، من الأفضل أن توجه هذا السؤال لشخص آخر مسؤول عن التعاقدات، لأن الإجابة على هكذا سؤال من الممكن أن تضعني في موقف صعب، وقد أخسر وظيفتي، وأنل آمل أن أستمر مع النادي".

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وجاءت تصريحات الحارس السابق بالتزامن مع آخر تحديث نشرته صحيفة "لو بارزيان" عن ملف نيمار الشائك، بالتأكيد أن إدارة البرسا قطعت الطريق على ريال مدريد في الصفقة، بإغراء النادي الباريسي بحوالي 170 مليون يورو لإعادة اللاعب إلى "كامب نو" في غضون ساعات.