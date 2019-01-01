فالديز: أحب المخاطرة في كرة القدم
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Barcelona
أكد فيكتور فالديز، المدير الفني لنادي برشلونة تحت 19 عامًا، تفضيله اللعب بمخاطرة في المباريات المحتلفة.
برشلونة استعاد فالديز بعد 5 سنوات من رحيله ولكن في منصب مدرب فريق الشباب تحت 19 عامًا.
وقال فالديز بعد الفوز بأول مباراة له مع شباب البلوجرانا: "دائمًا أفضل اللاعب بمخاطرة والاهتمام بالكرة الهجومية وعدم اللجوء للحلول السهلة ".
وتابع: "نمتلك تشكيلًا من اللاعبين المميزين والمواهب الشابة التي يجب أن تتربى على عدم الخوف وتقديم الأفضل".
وكان فريق تحت 19 عامًا قد انتصر على بوسك دي توسكا بنتيجة 3-1 من توقيع خوامي جوردي هدفين وسورين.
🔵🔴👍 Victòria del Juvenil A contra el CEF Bosc de Tosca, de Segona Catalana, en el primer partit de la pretemporada (1-3)#FCBMasia #ForçaBarça🔵🔴 pic.twitter.com/jWxA8dKUWV— FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) August 3, 2019