فالدانو: لا مكان لميسي آخر، المستقبل سيكون لأشباه رونالدو فقط!

هل يحدث ذلك؟..

يرى خورخي فالدانو، مهاجم الأرجنتين وريال مدريد السابق، أن الأجيال الجديدة من اللاعبين ستكون على شاكلة كريستيانو رونالدو، أكثر من ليونيل ميسي.

الفائز بمونديال 1986 رفقة الأرجنتين، يرى أن السمات الجسدية للاعبين في المستقبل ستكون أقرب للتي يمتلكها النجم البرتغالي.

فالدانو، قال في تصريحات لصحيفة "تيمبو": "ميسي مختلف عن أي شيء، كونه عبقريًا وقادر على تغيير أي مباراة، لديه قوة الأبطال، إنه نجم خارق".

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وأضاف: "هذا الأسبوع، ميسي وعبر حسابه بموقع إنستجرام، رد على تصريحات أبيدال السكرتير الفني، الذي انتقد لاعبي البارسا لسبب ما، فماذا حدث لبرشلونة؟ لقد اهتز النادي".

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وأردف: "في الملعب، ميسي لديه القدرة على إفقاد الخصم توازنه، لقد حسم نتائج 3 من أصل أخر 4 مباريات لبرشلونة، بفضل تأثيره الطاغي، لقد أصبح أكثر نضجًا وإدراكًا لقوته".

وتابع: "هناك ميسي واحد فقط، يبدو صعبًا معرفة من سيخلفه، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عبقريًا يولد كل 15 أو 20 عامًا، ولكن خليفته المنتظر سيكون لديه خلفية أكاديمية أكثر".

وواصل: "ميسي معجزة كونية، لقد نما في الأرجنتين حتى عمر الـ13، ثم انتقل إلى برشلونة وتعلم لعب كرة قدم جذابة، ولكنها كانت منهجية أكثر".

واستطرد: "لقد اختفت ممارسة كرة القدم من الشوارع، مع ظهور مدارس كرة القدم، ولكن في أمريكا الجنوبية لا تزال هناك مناطق فقيرة، تلعب فيها الكرة".

وأكمل: "ميسي القادم سيكون أكثر شبهًا بكريستيانو رونالدو، من حيث القوة الجسدية، وسيكون أكثر تنافسية، سيكون نفس الروح البطولية ولكن في جسد مختلف".

ميسي، شارك هذا الموسم في 26 مباراة مع برشلونة، بمختلف المسابقات، حيص سجل 19 هدفًا وصنع 15.