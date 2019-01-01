فالدانو: إيسكو يلعب دور الضحية وفينسوس مستقبل ريال مدريد

ما هو رأي فالدانو في غياب إيسكو عن تشكيل ريال مدريد الأساسي ومستوى فينسوس؟

انتقد خورخي فالدانو، أسطورة ريال مدريد، تصرفات إيسكو مع مدرب الملكي، سانتياجو سولاري، كما اشاد بمستوى فينسوس جونيور.

إيسكو لم يشارك أساسيًا أمام ليجانيس في ذهاب ثمن نهائي كأس الملك واُعجب بتغريدة تنتقد المدرب.

وقال فالدانو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "فينسوس تطور كثيرًا في الآونة الأخيرة وتأقلم سريعًا على طريقة لعب الفريق واستغل كل دقيقة لعب ليثبت قدراته".

وتابع: "في مباراة ريال سوسيداد كان أفضل لاعب في ريال مدريد والأكثر فعالية على المرمى، كما ظهر بصورة جيدة أيضًا ضد ليجانيس".

صاحب هدف الأرجنتين في نهائي كأس العالم 1986 تطرق للحديث عن سلوكيات إيسكو وأزمته مع سولاري.

⭕️ الجزائري لخضر بلومي - يوفنتوس



إذا كنت من متابعي الكرة العالمية والأفريقية بالتأكيد سوف تعرف هذا اللاعب الذي يعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط في القارة الأفريقية، اللاعب الجزائري كان على وشك الانتقال لعملاق إيطاليا فريق يوفنتوس، لولا إصابته بكسر في الساق. pic.twitter.com/MSNVA4N0na — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

وواصل: "كنت معجب بإمكانيات اللاعب كثيرًا ورأيت أنّه بحاجة إلى مزيد من الدقائق ولكنّه الآن يلعب دور الضحية".

واختتم: "في الماضي كان إيسكو مقاتلًا ويثبت للمدرب خطأه في الميدان بالتألق ومساعدة فريقه على الفوز، ولكن الآن أصبح يتراخى ويدعي المظلومية".

ولم يشارك إيسكو أساسيًا مع سولاري سوى في مباراتين فقط ضد ميليا في إياب دور الـ 32 من كأس الملك وضد سيسكا موسكو في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.