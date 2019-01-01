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فالدانو: إيسكو يلعب دور الضحية وفينسوس مستقبل ريال مدريد

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Getty Images
ما هو رأي فالدانو في غياب إيسكو عن تشكيل ريال مدريد الأساسي ومستوى فينسوس؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

انتقد خورخي فالدانو، أسطورة ريال مدريد، تصرفات إيسكو مع مدرب الملكي، سانتياجو سولاري، كما اشاد بمستوى فينسوس جونيور.

إيسكو لم يشارك أساسيًا أمام ليجانيس في ذهاب ثمن نهائي كأس الملك واُعجب بتغريدة تنتقد المدرب.

وقال فالدانو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "فينسوس تطور كثيرًا في الآونة الأخيرة وتأقلم سريعًا على طريقة لعب الفريق واستغل كل دقيقة لعب ليثبت قدراته".

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وتابع: "في مباراة ريال سوسيداد كان أفضل لاعب في ريال مدريد والأكثر فعالية على المرمى، كما ظهر بصورة جيدة أيضًا ضد ليجانيس".

صاحب هدف الأرجنتين في نهائي كأس العالم 1986 تطرق للحديث عن سلوكيات إيسكو وأزمته مع سولاري.

وواصل: "كنت معجب بإمكانيات اللاعب كثيرًا ورأيت أنّه بحاجة إلى مزيد من الدقائق ولكنّه الآن يلعب دور الضحية".

واختتم: "في الماضي كان إيسكو مقاتلًا ويثبت للمدرب خطأه في الميدان بالتألق ومساعدة فريقه على الفوز، ولكن الآن أصبح يتراخى ويدعي المظلومية".

ولم يشارك إيسكو أساسيًا مع سولاري سوى في مباراتين فقط ضد ميليا في إياب دور الـ 32 من كأس الملك وضد سيسكا موسكو في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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