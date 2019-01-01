فافر عن سبب غياب سانشو عن التشكيل الأساسي: كان ميتًا

تعرف على تصريحات فافر بعد تعادل بوروسيا دورتموند مع فرايبورج

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشف لوسيان فافر، المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند، عن السبب وراء عدم إشراك سانشو أساسيًا أمام فرايبورج واصفًا اللاعب بأنّه "كان ميتًا".

دورتموند سقط مرة أخرى في فخ التعادل مع فرايبورج في الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وقال فافر في تصريحات عقب المباراة: "سانشو كان ميتًا ومستهلكًا بدنيًا بصورة كبيرة ولذلك كان يحتاج إلى الراحة وخاصة وأنّه سينضم إلى معسكر إنجلترا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا".

وتابع: "إنّه بعمر 19 عامًا وهذا أمر طبيعي للغاية. إنّه يعلم أنّه مرهق ويحتاج إلى الراحة، ولن أستطيع فعل ذلك خلال أسبوع التوقف".

سانشو شارك بديلًا في الشوط الثاني وساهم في صناعة هدف أشرف حكيمي قبل استقبال التعادل من مانويل أكانجي بالخطأ في مرماه.

وأردف :"حصلنا على العديد من الفرص للتسجيل ولكننا ارتكبنا العديد من الأخطاء في التمرير والسيطرة على الكرة ولم نلعب بضراوة".

واختتم: "الأمر معقد، لقد فقدنا الكرة 5 أو 6 مرات وتتحول بمرتدة خطيرة. كان يجب السيطرة على الملعب بصورة أفضل وعدم اللجوء للراحة بعد وصول النتيجة إلى 2-1".

جدير بالذكر أنّ دورتموند يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر بايرن ميونخ.