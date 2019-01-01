فافر: الجميع اعتقد أن الدوري قد انتهى

تعادل بايرن مع نورنبرج منح دورتموند الحياة من جديد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند تمسكه بالأمل في القتال على لقب البوندسليجا قبل مواجهة فيردر بريمن غداً.

وقال فافر في مؤتمر صحفي:"الكل اعتقد أن الأمر قد انتهى، ليس أنا فقط، الجميع. لم يكن تعثر بايرن أمام نورنبرج ضمن الخطة".

وأضاف:"اللاعبين ليسوا حمقى، لقد نظروا إلى جدول الترتيب وعلموا أن كل شيء لا يزال ممكناً من جديد".

وأوضح:"يجب أن نركز على مباراتنا المقبلة ضد بريمن حيث نحتاج إلى الفوز، لا يوجد طريق آخر".

يذكر أن دورتموند خسر أمام شالكه في الجولة الماضية، قبل أن يفاجئه بايرن بالتعادل مع نورنبرج.

ويحتل البافاري صدارة جدول الترتيب بـ71 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن دورتموند.