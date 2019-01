فاسكيز يتلقى البطاقة الحمراء الأولى له مع ريال مدريد

سجل لوكاس فاسكيز رقماً سلبياً في مسيرته للمرة الأولى مع ريال مدريد، وذلك خلال مواجهة ريال سوسييداد الليلة.

جاء ذلك خلال مواجهة الأسبوع الثامن عشر لليجا على ملعب الملكي سانتياجو بيرنابيو، والتي انتهت بفوز سوسييداد بهدفين دون رد.

وتعرض لوكاس للطرد في الدقيقة 61 بالإنذار الثاني، أثناء تأخر فريقه بهدف ويليان جوزيه من ركلة جزاء.

Lucas Vázquez has been sent off for the Real Madrid senior team for the first time.