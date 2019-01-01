فاسكيز: بيكيه يقول عكس ما قاله العام الماضي

فاسكيز يشيد بزميله فينيسيوس جونيور..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أجرى لوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد حواراً ناقش فيه تصريحات جيرارد بيكيه مدافع برشلونة بشأن كأس الملك، عقب خسارة البلوجرانا أمام إشبيلية 2-0 ذهاباً.

وكان بيكيه قد قال أن الفريق سيحاول العودة أمام إشبيلية، وإذا لم يعُد فلا توجد مشكلة.

وقال فاسكيز:"هذا العام هو يقول شيئاً، ولكنه قال العكس العام الماضي. المهم هو القتال على كل الألقاب والفوز بكل شيء، ونحن نريد كل الألقاب هذا الموسم".

أما عن زميله فينيسيوس جونيور قال:"حين ترى لاعباً لديه هذا الكم من الثقة التي يواجه بها الخصم، هذا يجعله مختلفاً عن البقية".

وكان ريال مدريد قد فاز على جيرونا 4-2 في ذهاب ربع النهائي، انتظاراً للإياب في الأسبوع المقبل.