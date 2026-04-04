فاز نادي توينتي بجدارة في ملعب يوهان كرويف أرينا وتجاوز أياكس في الترتيب

تلقى أياكس ضربة قاسية أخرى مساء السبت في دوري الدرجة الأولى الهولندي (VriendenLoterij Eredivisie). قدم فريق أوسكار غارسيا أداءً ضعيفًا للغاية في ملعب يوهان كرويف أرينا وخسر بنتيجة 1-2 أمام إف سي توينتي. وبهذه الهزيمة، تراجع أياكس إلى المركز الخامس، بينما تجاوز توينتي الفريق الأمستردامي في الترتيب.

في صفوف أياكس، بدأ أوليفر إدفاردسن بشكل مفاجئ في مركز الجناح الأيمن، بينما لعب ستيفن بيرغويس في مركز رقم 10. وفضل أياكس ووت ويغهورست في مركز الهجوم على كاسبر دولبرغ، الذي لم يكن في كامل لياقته البدنية.

منذ صافرة البداية، كان توينتي هو من فرض أسلوبه. بعد أربع دقائق فقط، حصل سام لامرز على الفرصة الأولى، لكن تسديدته لم تكن دقيقة بما يكفي لمفاجأة الحارس مارتن بايس. بدا أياكس مترددًا في المرحلة الافتتاحية وواجه صعوبة في الخروج من الضغط الذي مارسه الزوار.

بعد ربع ساعة، تبع ذلك لحظة عاطفية مع تصفيق لـ يوهان كرويف، لكن على أرض الملعب استمر أياكس في المعاناة. ظل توينتي هو الفريق الأفضل، وتوج ذلك في الدقيقة الثامنة عشرة. أنهى راميز زيروكي هجمة سريعة وأعطى الزوار التقدم المستحق: 0-1.

لم يكن لدى أياكس الكثير ليقدمه، لكنه دخل المباراة بشكل أفضل قليلاً في منتصف الشوط الأول. لم تصل تمريرة عرضية من إدفاردسن إلى ووت فيغهورست، لكنها كانت نذيراً. في الدقيقة 32، جاء الهدف: سجل فيغهورست هدفاً بعد عمل تمهيدي من جودتس، وبذلك أنهى جفافه التهديفي الذي استمر لشهور.

في بقية الشوط الأول، ظل اللعب فوضوياً من كلا الجانبين. لم يتمكن أياكس من السيطرة على بناء الهجمات، ولم ينجح توينتي في الضغط. مع النتيجة 1-1، توجه الفريقان إلى غرفة الملابس.

بعد الاستراحة مباشرة، أظهر توينتي مرة أخرى أنه الأكثر حدة. في غضون دقائق قليلة، حصل الفريق على فرصتين كبيرتين، لكن أياكس نجا بفعلة عندما تم صد تسديدات لامرز ودان روتس. بعد ذلك بوقت قصير، سدد ماتس روتس ركلة حرة فوق المرمى بكثير، في حين لم يتمكن أياكس من صنع أي فرص تذكر.

في الدقائق الأخيرة، حاول كلا الفريقين حسم المباراة. سدد بيرغويس الكرة بعيدًا عن المرمى بعد تمريرة جميلة من غلوخ، ولم تسفر تسديدة موكيو من مسافة بعيدة عن شيء. وفي أواخر الشوط الثاني، نجح توينتي في تسجيل الهدف.

في الدقيقة 79، استلم فان روي الكرة على الجانب الأيمن. لم يتعرض ظهير توينتي لأي تدخل، فانطلق نحو المرمى. وسدد الكرة بقدمه اليسرى في شباك المرمى: 1-2. لم يتمكن أياكس من الرد في الدقائق الأخيرة، مما أدى إلى تجاوز منافسه المباشر في الترتيب.