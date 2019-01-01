فاريا: كنا نستحق الفوز أمام الاستقلال الإيراني

مواجهة قوية كانت بين الدحيل والاستقلال في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث روي فاريا المدير الفني للدحيل القطري عن التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا، بعد التعادل أمام الاستقلال الإيراني.

وتأهل الدحيل بعد التعادل بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في اللقاء الذي أقيم اليوم.

وقال فاريا في تصريحات عقب اللقاء: " نجحنا اليوم في تقديم أداء رائع وكنا نستحق أن نخرج من الملعب بالانتصار ولكن هذه النتيجة ترضي تطلعاتنا فنحن كنا نبحث عن الانتصار أو التعادل حتى نعلن تأهلنا الى الدور التالي من المنافسة ونجحنا في تحقيق التعادل".

وأضاف: "درسنا خصمنا بصورة جيدة ووضعنا الطريقة التي تجعلنا نعبر هذه المباراة رغم أننا كنا نعلم مدى صعوبتها كما باقي مباريات هذه المجموعة الحديدية وكنا نعلم أيضًا مدى حماس الجمهور الإيراني وتشجيعه الخرافي للاعبيه داخل الملعب، ولكن نحن عملنا بصورة شاقة طيلة الفترة الماضية".

وتابع: "اليوم ظهرت هذه المجهودات التي بذلناها من خلال الأداء الجاد والمميز للاعبينا داخل الملعب والذي أعلنوا به عن أنفسهم بقوة، والأن نحن نتطلع للمرحلة المقبلة".

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وأصبح الدحيل رصيده 8 نقاط في وصافة مجموعته خلف الهلال المتصدر وصعدوا إلى الدور المقبل من دروي أبطال آسيا.