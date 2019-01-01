فاريا: الصبر هو سبب الفوز على السد برباعية

الدحيل حقق فوزًا عريضًا على السد في الدوري القطري

تحدث روي فاريا المدير الفني للدحيل، وأعرب عن سعادته بشأن الفوز الكبير على السد، ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

وتعرض السد للهزيمة أمام الدحيل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري نجوم قطر، ليعطي إنذار خطر للزعيم خلال مشواره بالموسم الحالي.

وقال فاريا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " كنا نعرف أننا أمام خصم صعب يملك لاعبون هم قاعدة المنتخب القطري".

وأضاف المدير الفني للدحيل: "كنا نعاني من غيابات وكان يجب علينا أن نعتمد على استراتيجية لهذه المواجهة واعتقد أن استراتيجيتنا نجحت وطالبنا اللاعبين بضرورة التحلي بالصبر".

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وتابع: "عند استحواذ السد على الكرة وعند استخلاص الكرة كان علينا أن نكون فعالين وسريعين في خطوة الهجوم وهذا ما حدث".

ويتصدر الدحيل ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بينما يحتل السد المركز الرابع في دوري نجوم قطر برصيد 15 نقطة.