فاروق بن مصطفى يكشف سبب مشاجرته مع حمد الله

حارس الشباب يتحدث عن أزمته مع حمد الله

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

كشف التونسي فاروق بن مصطفى، حارس مرمى فريق نادي الشباب السعودي، عن سبب دخوله في مشادة مع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر.

وشهدت مباراة النصر والشباب، مشادة بين فاروق بن مصطفى، وعبد الرزاق حمد الله، انتهت بحصول كل لاعب على كارت أصفر.

بن مصطفى قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "حمد الله لاعب كبير، ولكن صدر منه شيء غير جيد، كنت أحاول مصافحته خلال المباراة، ولكنه تجاهلني".

الحارس التونسي تابع: "تصرف حمد الله تسبب في إثارة غضبي، ولذلك حدثت تلك المشاجرة بيننا".

وتحدث فاروق بن مصطفى عن المباراة، حيث قال: "أهدرنا فرصًا خلال الشوط الأول، والحصول على نقطة أفضل من لا شيء أمام النصر وجماهيره".

النصر تعادل سلبيًا مع الشباب، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.