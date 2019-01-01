إصابة نجم الجزائر بقطع في الرباط الصليبي

اللاعب كان مرشحاً للانتقال إلى إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تعرض النجم الجزائري محمد فارس، لاعب سبال، لقطع في الرباط الصليبي، مما سيبعده عن بداية الموسم، بحسب التقارير.

وارتبط فارس بالانتقال إلى إنتر وأتالانتا بعد تصريحات مدربه ليوناردو سيمبليتشي عن وجود اهتمام من الفريقين بخدماته.

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وقالت "سكاي" إن فارس تعرض لقطع في أربطة الركبة بعد إصابته في اللقاء الودي لفريقه أمام تشيزينا والانتصار 3-2.

وعلق سيمبليتشي على الإصابة قائلاً: "أتمنى أن لا تكون خطيرة، فارس دخل ومع الالتحام الأول حدث أمراً ما في ركبته".

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ولم يعلن سبال بعد رسمياً عن التشخيص النهائي لإصابة فارس، بانتظار خضوعه للفحوصات الطبية في الساعات المقبلة.

وكان فارس ضم تشكيل المنتخب الجزائري الذي تُوج بأمم إفريقي الأخيرة 2019 في الأراضي المصرية.