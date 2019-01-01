فاردي: كنا نبحث عن تحقيق الأرقام القياسية أمام ساوثهامبتون

الثعالب عاشوا ليلة للتاريخ على ملعب ساوثهامبتون

أكد جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي وهداف الدوري الإنجليزي، أن فريقه كان يبحث عن تحقيق الأرقام القياسية أمام ساوثهامبتون.

وتمكن ليستر من تحقيق فوزاً عريضاً على حساب ساوثهامبتون بتسعة أهداف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من البريميرليج.

وقال فاردي في تصريحات عقبت اللقاء: "علمت من جوني إيفانز أنه بإمكاننا تحقيق رقماً قياسيا عندما كانت النتيجة 6/0".

وواصل: "حينها قررنا أن نحقق ذلك الرقم، لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، ثم تعرض فريقهم إلى حالة طرد، ونعرف ماذا نفعل في ذلك الوقت يجب أن نهاجم ونستمر في الضغط".

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وتابع: "نحن نفكر في كل مباراة على حده، الموسم مازال طويلاً دعونا نرى أين سنكون في النهاية".

ويحتل ليستر المركز الثاني من جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بشكل مؤقت في انتظار مباراة مانشستر سيتي صاحب الـ 19 نقطة أمام أستون فيلا.