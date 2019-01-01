فاردي: أمر بأفضل مستوياتي في مسيرتي الكروية

جيمي فاردي نجم فريق ليستر سيتي سعيد بما يقدمه من مستويات في الفترة الأخيرة.

أعرب النجم الإنجليزي جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي عن سعادته بما يقدمه من مستويات رفقة الثعالب في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب مواجهة أرسنال التي سجل فيها الهدف الأول لفريقه وحقق فيها ليستر سيتي الفوز بهدفين نظيفين.

وقال فاردي: "أنا ألعب بشكل جيد، أظن أن ما أقدمه هو أفضل مستويات قدمتها في مسيرتي حتى الآن، لكن لا يزال الوقت مبكرًا حتى نهاية الموسم".

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وأضاف: "أنا دومًا مستعد للتعلم، الفريق في الوقت الحالي يتبع طريقة لعب جديدة وأنا أحاول بكل الطرق أن أمنح الفريق كل ما لدي".

وأكمل: "لدينا حالة من الإبداع في الملعب وهذا الأمر يفيد الفريق بطريقة كبيرة، لكن علينا أن نلعب كل مباراة بظروفها الخاصة فالموسم لا يزال أمامه الكثير من الوقت حتى يصل للنهاية".

جدير بالذكر أن ليستر سيتي يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٦ نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي سيواجه ليفربول مساء الغد.