فاران يكشف سر تفوقه في المواجهات الفردية مع ريال مدريد

المدافع الفرنسي يتحدث عن السلاح الأنسب لمواجهة أي مهاجم

يعتبر الفرنسي رافائيل فاران، أحد أفضل المدافعين في العالم السنوات الأخيرة، من خلال المستويات المميزة التي قدمها مع نادي ريال مدريد الإسباني.

بطل كأس العالم مع منتخب فرنسا، ينتظر بفارغ الصبر عودة النشاط من جديد بعد توقفه بسبب فيروس كورونا، وقرر خلال فترة التوقف منح اللاعبين الشباب بعض النصائح.

فاران تحدث في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عن مبادرته التعليمية، بخصوص شرح كيفية الدفاع الجيد بموقف واحد ضد واحد.

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وقال الفرنسي عن سر تفوقه:"المفتاح هو ألا تغمض عينيك عن الكرة أبداً، والحفاظ على الدعم الجيد من حولك تحسباً لأي موقف".

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وأضاف:"تحتاج أيضاً إلى معرفة كيفية توجيه جسمك جيداً وخفض مركز الجاذبية، وانتظار اللحظة المثالية للحصول على الكرة، ولو اتبعت هذه التعليمات ستكون الفرصة قوية جداً للفوز بأي مواجهة فردية".

يذكر أن صاحب الـ27 سنة انضم لريال مدريد قادماً من نادي لانس الفرنسي في يوليو 2011 بمبلغ وصلت قيمته 10 مليون يورو.