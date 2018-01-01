النتائج المباشرة
الدوري الاسباني الدرجة الأولى

فاران يعتذر للوبيتيجي عن تراجع مستواه

التعليقات()
GETTY IMAGES
بعد إقالة لوبيتيجي تحدث فاران معه واعتذر منه. تعرف على التفاصيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تواصل رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، مع مدرب الفريق الملكي السابق، جولين لوبيتيجي، بعد أيام من إقالته واعتذر له بسبب تراجع مستواه.

اختيارات المحررين

لوبيتيجي تعرض للإقالة بعد الخسارة أمام برشلونة بخماسية في الكلاسيكو.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ فاران اتصل بلوبيتيجي واعتذر منه بسبب الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة تولي المدرب قيادة الفريق وبالتحديد مسئوليته عن الهزيمة أمام ليفانتي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب اعترف بأنّه لم يقدم المستوى المتوقع منه منذ انطلاق الموسم الحالي.

وكان فاران تسبب في الهدف الأول لليفانتي بسبب سوء التمركز وكذلك ارتكب مخالفة تحولت لركلة جزاء لتنتهي المباراة 2-1 للخفافيش.

الموضوع التالي:
فاران: نطمح للفوز بيورو 2020
الموضوع التالي:
رغم عدم ارتدائه الشارة - خطبة حماسية من بوجبا قبل مباراة هدرسفيلد
الموضوع التالي:
إدارة الاتحاد تستهدف التعاقد مع إيفرتون ريبيرو
الموضوع التالي:
بيكيه يقرر الاعتزال في 2020 ودخول انتخابات برشلونة
الموضوع التالي:
محامي نابولي: الدوري الإيطالي فقد مصداقيته
إغلاق