فاران يصدم الجميع: لعبت أمام السيتي بارتجاج في المخ.. وأردت صفع نفسي!

هل يمكن أن يحدث ذلك؟

تصريحات صادمة أفاد بها مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، رافاييل فاران، عن كواليس مباراة هامة خاضها مع ريال مدريد ولم يظهر فيها بالمستوى المطلوب.

تلك كانت مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري ابطال أوروبا 2020، والتي انتهت بفوز الأخير وإقصاء الملكي من ثمن النهائي.

وقال فاران في تصريحات لصحيفة "ليكيب": "لقد خضت هذه المباراة وأنا أعاني ارتجاجًا في المخ، شعرت به منذ وقت الإحماء، لكنني قلت لنفسي إنني ينبغي علي التحامل".

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وأردف: "مضت أول 3 كرات لي بشكل جيد، لكن بعد ذلك شعرت أنني أبطأ، كنت أود أن أصفع نفسي، لم أقدم مباراة جيدة وأخذت الإقصاء بعد ذلك على محمل شخصي".

كما أضاف فاران أن تلك الحالة حدثت له من قبل في مباراة بالدوري الإسباني، كانت أمام خيتافي، لكنه خرج يومها للعلاج الذي استمر 5 أيام.