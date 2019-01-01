فاران: مواجهة باريس دائماً صعبة

المدافع يعتقد أن باريس لن يتأثر بغياباته..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى رافاييل فاران مدافع ريال مدريد اعتقاده بأهمية وصعوبة الفوز على باريس سان جيرمان قبل لقاء الغد بين الفريقين.

وقال فاران في المؤتمر الصحفي:"الهدف دائماً هو الفوز. لدينا هذا الطموح دائماً في ريال مدريد. هناك بعض المتغيرات ولكن الطموح يظل كما هو".

وعن غياب الثلاثي نيمار وكيليان مبابي وإدينسون كافاني قال:"هناك لاعبين من مستوى عالي للغاية لن يتمكنوا من اللعب غداً، هذا الأمر هو جزء من الموسم".

وتابع:"ليس من السهل أبداً اللعب ضد باريس في ملعبه، نتوقع مباراة معقدة للغاية لا يمكن الخطأ فيها كثيراً".

وأوضح:"في غياب سيرجيو راموس ومارسيلو، كريم بنزيما هو أقدم لاعبي الفريق، هو في أفضل مستوياته في هذا الوقت ولديه الكثير من النضج، إنه لاعب متكامل نحتاج إليه في هذا النوع من المباريات وطوال الموسم".

يذكر أن الفريقين يلتقيان غداً على ملعب حديقة الأمراء في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.