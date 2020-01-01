من اللاعب الذي أهداه لاعبي ريال مدريد "طوبة" ولماذا؟

فاران يرى أن ميندي يقدم أداء مثالي..

أشاد اللاعب الفرنسدي رافايل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني بزميله في الفريق فيرلاند ميندي، بعد مباراة فريقه أمس أمام أتليتكو مدريد.

ميندي انتقل إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادماً، من فريق ليون الفرنسي بمبلغ 48 مليون يورو، في صفقة قياسية للفريق الإسباني.

وقال فاران في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "القوة البدنية لميندي هي رائعة للغاية، ولديه قدرات رائعة على الارتداد سريعاً من الهجوم للدفاع".

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المدافع الفرنسي الحاصل على كأس العالم رفقة منتخب بلاده أكد أنهم أهدوا في الفريق زميلهم في الفريق ميندي في احتفالات الكريسماس بسبب تدخلاته العنيفة على اللاعبين في المران وقوته معهم.

وأضاف: "ميندي يتكيف بشكل أكثر من رائع على طريقة لعب ريال مدريد يعزز قوتنا بشكل كبير على المستوى الدفاعي، وسيكون له شأن كبير مع الفريق في الفترة المقبلة".

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وتابع: "ميندي يتكيف للغاية على طريقة لعب المدرب زيدان ويقدم لنا الكثير عوضنا كثيراً عن إصابة مارسيلو في بعض الأوقات، واعتقد أن سنه الصغير منحه فرثة للتأقلم".

يذكر أن ريال مدريد الإسباني نجح في الفوز أمس على فريق أتليتكو مدريد في ديربي العاصمة بهدف نظيف سجله اللاعب كريم بنزيما، ليحافظ ريال مدريد على صدارته للبريميرليج.