فاران: سنقاتل حتى اللحظة الأخيرة ضد مانشستر سيتي

رافاييل فاران نجم فريق ريال مدريد يعد جماهير الملكي بالقتال حتى النهاية ضد مانشستر سيتي للبقاء في دوري أبطال أوروبا.

أكد النجم الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره مانشستر سيتي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "لو باريسيان" وتطرق خلالها للحديث عن مديره الفني زين الدين زيدان.

وقال فاران: "نحن هنا نتحدث عن ريال مدريد، وكل شيء ممكن والأمل دائمًا موجود حتى لو كان الموقف في غاية الصعوبة".

المزيد من الفرق

برشلونة ومانشستر سيتي وأبرز القمصان الرسمية لفرق أوروبا موسم 2021/2020

وأضاف: "عندما ترتدي هذا القميص يكون عليك الكثير من المسؤوليات، نعلم أن تلك المباراة ستكون صعبة، لكننا سندخلها برغبة كبيرة في الفوز".

وأردف: "هذا هو الدين الذي يجب علينا أن نسدده للجماهير، لا يمكننا أن نتوقع نتيجة المباراة لكن علينا أن نقاتل حتى اللحظة الأخيرة".

وأنهى تصريحاته عن زيدان: "هو المصدر الأساسي للإلهام بالنسبة للجميع في صفوف ريال مدريد، ونشعر بحماسته كلاعب بالرغم من عدم حاجته للحديث كثيرًا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد تعرض للخسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.