فاران: بوجبا إضافة ولكن أثق في لاعبي ريال مدريد

هل ينضم بوجبا في نهاية الأمر للملكي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رحب الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، بتعاقد النادي الملكي مع مواطنه بول بوجبا، ولكن أكد على ثقته في زملائه الحاليين.

وارتبط ريال مدريد بضم نجم خط وسط مانشستر يونايتد بعد تصريحات بوجبا عن رغبته بخوض تحدي جديد.

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وقال فاران للصحافة: "أعتقد أننا نملك فريقاً، بوجبا لاعب جيد، أعرفه جيداً، سيكون رائعاً لأي فريق، ولكن أثق في زملائي".

وأكمل: "إذا أتى لاعب جديد سنرى، ولكن حالياً أثق في زملائي، نعمل للتحسن وأثق في عملنا، نرتكب أخطاء فردية، ولكن ليس تكتيكية".

وواصل الفرنسي: "سيتم تصحيح الأمر والتحسن، هناك توقعات عدة على الفريق، الجميع يريد رؤية مدريد يفوز، وأنا منهم".

وختم: "في 2017 خسرنا الوديات ثم فزنا بكل شيء، عندما تبدأ المنافسة يتغير الوضع، هذا ليس عذراً، ولكن نحتاج للهدوء".

وخسر ريال مدريد ودياً الثلاثاء من توتنهام في كأس أودي، ويلعب الأربعاء أمام فنرباخشه بنفس البطولة.