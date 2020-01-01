فاران: بنزيما وصل إلى الكمال الكروي وجاهزون لعبور مانشستر سيتي

إشادة كبيرة بزيدان أيضًا..

أثنى رافاييل فاران، لاعب ريال مدريد، على زميله كريم بنزيما واعتبر أنه وصل إلى مرحلة "الكمال الكروي" هذا الموسم، فيما أخذ في الإشادة بمدربه زين الدين زيدان.

بنزيما هو هداف ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات، إذ أحرز 26 هدفًا وصنع 11 آخرين، وأنهى الدوري الإسباني في وصافة الهدافين خلف ليونيل ميسي.

النادي الملكي يستعد لإياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا عندما يواجه مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بعد الخسارة ذهابًا في سانتياجو برنابيو بهدفين لهدف.

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فاران في تصريحات للموقع الرسمي لدوري الأبطال تحدث عن مختلف الأمور، وعن بنزيما تحديدًا قال "إنه في حالة رائعة، لست متفاجئًا بقدراته فأنا أعرفها جيدًا، الآن هو يستغلها بصورة مثالية".

"إنه مليء بالثقة وفي قمة مستواه حاليًا. لقد وجد شكلًا من أشكال الكمال وهذا أمر جيد للفريق، نحن سعداء للغاية به بالطبع، إنه مهاجمنا الرئيسي ويجلب لنا الكثير، ليس فقط من خلال أهدافه، ولكن أيضًا من خلال تحركاته".

وتابع "كذلك من خلال جودته يمنحنا الكثير، من خلال الحركات التي يمكنه صنعها في الهجوم. إنه يسمح لنا بتطوير الفريق، كما أنه يتمتع بخبرة عالية وفي حالة بدنية رائعة".

أما عن مدربه زيدان، فقال "لقد دفعني إلى المخاطرة ومحاولة صنع المزيد ومحاولة المضي قدمًا دائمًا، جعلني أكون سلاحًا إضافيًا للفريق".

وأكمل "إنه ينقل لنا ثقته وأفكاره، من المهم دائمًا للاعب أن يحصل على ثقة مدربه ودعمه ومن المهم أن يتلقى نصائح دائمًا على أرض الملعب حتى لا يتردد في التمرير أو خلافه".

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وواصل الفرنسي متحدثًا عن مباراة السيتي "بدون جمهور سيكون سياق مختلف بالتأكيد، نريد الفوز دائمًا، نحن ريال مدريد وقد حققنا سلسلة كبيرة من الانتصارات، لذا بنينا ثقة".

"لدينا الوقت للاستعداد، سنكون حقًا أفضل فريق في ذلك اليوم، الآن نقترب من المباراة ولدينا الثقة والألعاب برغبة في الفوز مع التصميم على ذلك".

وأتم "ستكون مباراة صعبة ضد فريق جيد للغاية، لذا نتوقع منافسة قوية، الآن سنستعد وسنفعل كل شيء للاستعداد بالصورة المثالية واللعب على حظوظنا بأكمل وجه في هذه المسابقة، هذا أمر مهم جدًا بالنسبة لنا".

يذكر أن فاران سيفتقد إلى زميله سيرخيو راموس في قلب الدفاع أمام السيتي بعد طرد الدولي الإسباني في مباراة الذهاب.