فاران: بنزيما متكامل، وزيدان يدفعنا للمخاطرة

رافاييل فاران نجم فريق ريال مدريد يشيد بمواطنه الفرنسي كريم بنزيما ومديره الفني زين الدين زيدان.

أشاد النجم الفرنسي رافاييل فاران مدافع فريق ريال مدريد بزميله في الفريق كريم بنزيما وبما يقدمه من مستويات رفقة النادي الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاران لصالح الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأشاد خلالها أيضًا بالمدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وقال فاران: "بنزيما لاعب يمتلك الكثير من الإمكانيات، أنا لا أشعر بالمفاجأة من تلك القدرات العظيمة التي أظهرها طوال الموسم".

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وأضاف: "هو يمتلك الكثير من الثقة ويعد ضمن الأفضل في العالم، كما أنه يقود هجومنا طوال الوقت، ويمنحنا أكثر من مجرد الأهداف".

وأردف: "بالنسبة لي هو يمتلك الخبرة والقدرات الفنية والبدنية اللازمة، كريم بنزيما هو رأس حربة متكامل".

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وأكمل تصريحاته عن زيدان: "هو ينقل الثقة لنا ويدفعنا نحو تقديم أفضل ما لدينا واتخاذ الكثير من المخاطر والتقدم للهجوم".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق لقب الدوري الإسباني لتوه للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، لينال لقبه الـ 34 في التاريخ.