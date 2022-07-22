فاران: أهلًا بالمنافسة في يونايتد.. ولست نادمًا على ترك ريال مدريد!

الفرنسي يرحب بصفقة مانشستر الجديدة

لا يبدو الفرنسي رافاييل فاران قلقًا من المنافسة القوية في دفاع مانشستر يونايتد خصوصًا بعد إعلان الشياطين الحمر ضم المدافع ليساندرو مارتينيز من أياكس أمستردام والذي دربه تين هاج في الدوري الهولندي لثلاثة مواسم.

المدرب الهولندي يبدو أنه يستعد لاستبدال واحد من هاري ماجواير وفاران باللاعب الجديد البالغ من العمر 24 عامً، الأمر الذي تحدث عنه اللاعب الفرنسي الذي مكث 10 أعوام في ريال مدريد قبل أن ينضم الصيف الماضي إلى مانشستر يونايتد في عقد مدته 4 أعوام.

وقال فاران في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "المنافسة جيدة للفريق، هاري (ماجواير) لاعب مهم لنا، إنه القائد ويملك الجودة، الفريق سيكون أفضل بهذه المنافسة، كل فريق كبير يجب أن يكون هكذا، إذا كان كل لاعب يريد القتال من أجل الفريق فهذا أمر جيد".

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وأضاف فاران أنه لم يشعر بالندم إطلاقًا على ترك ريال مدريد مؤكدًا: "لم أندم على الإطلاق، في كرة القدم عليك أن تتحدى نفسك وتحاول التطور، أردت أن أعيش تجربة أخرى بعد 10 أعوام في نفس المكان، البريميرليج رائع بحق ومانشستر يونايتد فريق عظيم، لا توجد أي شكوك بشأن قراري".

وأضاف محور الدفاع المتوج بكأس العالم 2018 برفقة فرنسا والذي يستعد للدفاع عن لقبه في نوفمبر بمونديال قطر 2022: "سيكون موسمًا جديدًا بانطلاقة جديدة، الثقة هامة وإذا فقدتها تخسر المباريات، ولكننا نتطلع لأهداف عظيمة، المدرب الجديد إيجابي للغاية".

ووصف تين هاج قائلًا: "إنه يريد تلك الطاقة التي تساعد على الضغط العالي في الميدان، مع بعض المساحات في ظهورنا، هي كرة هجومية بعض الشيء ولكننا نستمتع بها، إنها بداية جيدة".