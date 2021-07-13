فاتي يغيب عن فترة الإعداد مع برشلونة.. ومعالج رونالدو يجهزه للموسم الجديد

يتواصل غياب أنسو فاتي عن برشلونة خلال فترة التحضير للموسم الجديد، مع توقعات باستمرار غيابه.

يواصل أنسو فاتي جناح نادي برشلونة الإسباني عملية التأهيل من الإصابة التي تعرض لها منذ نوفمبر الماضي، والتي خضع على إثرها لعدة عمليات جراحية في ركبته، على أمل العودة إلى الملعب سريعًا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فاتي اتفق مع الخدمات الطبية في نادي برشلونة على العمل أربعة أيام في الأسبوع في مدريد، مع أخصائيي العلاج الطبيعي الكبيرين خواكين خوان وراؤول مارتينيز، والعودة إلى برشلونة لمواصلة التأهيل في الأيام الثلاثة الأخرى.

ويعتبر خواكين خوان خبيرًا في إعادة تأهيل الركبة بعد الجراحة، وهي خطوة حاسمة قبل عودة فاتي من جديد إلى التدريب على أعلى مستوى، وسيعمل اللاعب بالنسيق مع راؤول مارتينيز مسؤول العلاج الطبيعي في الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي عادة ما يعالج لاعبين آخرين في برشلونة، أمثال جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو وسيرجيو بوسكيتس.

ويشتهر خواكين خوان بالعمل على تأهيل عدد من النجوم، أبرزهم كريستيانو رونالدو، ونجم السلة الإسباني باو جاسول، وعمل بداية في أتلتيكو مدريد، ثم ارتبط لاحقًا بنادي برشلونة، ومؤخرًا عمل في ريال مدريد، وبعد سنوات أنشأ عيادة علاج طبيعي خاصة في مدريد.

ويثق خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، وأنسو فاتي أيضًا، في خواكين خوان، وبقدرته على تأهيل لاعب برشلونة ليعود أقوى من أي وقت مضى.

وخلال الفترة الماضية، قام أطباء برشلونة بالتأكيد على فاتي بأنه يمكنه مواصلة التأهيل في برشلونة بضمانات كاملة، لكن اللاعب يفضل القيام بالعمل على تأهيل ركبته بين مدريد ومدينة النادي الكتالوني الرياضية.

دعم كامل من كومان

ومن جانبه، قام الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة بإخبار فاتي بأن عليه أن يتعافى بأفضل صورة ممكنة، وأنه لا داعي للتعجل للعودة من الإصابة، لأن عنصر أساسي في مستقبل برشلونة.

وتعرض أنسو فاتي لإصابة في الركبة يوم 7 نوفمبر 2020، في مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، ومنذ ذلك الحين خضع لثلاث عمليات جراحية آخرها في البرتغال يوم 6 مايو الماضي.

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